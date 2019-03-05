CS-cart Настроить страницу 404

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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настроить страницу 404.

Нужно только сделать редирект на кастомную сраницу.

5 лет назад
amsterimax
Максим 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад