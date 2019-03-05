Webhook для Tilda.cc

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Задача состоит в следующем:

Есть программа автоматизации маркетинга Mautic + лендинги на Тильде = надо сделать передачу данных (email) из формы Тильды в базу Mautic

Tilda
5 лет назад
QuickGush
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад