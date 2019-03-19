Доработки по сайту

Веб-программированиеЗавершен6 заявок222 просмотра
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Необходимо внести правки на сайте:

Исправить некорректную работу сортировки.

Настроить цели.

Добавить блоки товаров.

Добавить кнопку и мелкие правки.

Список в Google Docs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L_UTELPZU3WWijHhnShJI7pp_4dMeFObavPwcP5HTQw/edit?usp=sharing

Сайт guitarman.by

Сайт самопис, пример структуры:

http://prntscr.com/mtgw83

http://prntscr.com/mtgwe7

http://prntscr.com/mth1md

Интересует долгосрочное сотрудничество, периодически требуются правки.​

5 лет назад
eugeneby
Евгений 
38 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
WhiteCodeDev
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$100
14 дней
WMZ
Все сделано быстро и четко по ТЗ. Возникшие баги исправлены сразу, без лишних вопросов.
Рекомендую, приятно было работать.