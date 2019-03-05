Доработки сайта на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок215 просмотров
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Внести доработки согласно ТЗ https://docs.google.com/document/d/1tO4VeDEQsHxCl6hVCx9O0foUzNsVA88XUaHRkH5H8Wo/edit#heading=h.43oo9tg24opw 

WordPress
5 лет назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад