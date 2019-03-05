Формирование PDF из canvas

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Есть такой код https://beta.ctrlv.cz/en/gMrk 

Необходимо, чтобы получаемая картинка из canvasa была на всех девайсах одного размера (сейчас при формировании PDF файла на разных устройствах, картинка вставляемая имеет разные размеры), и как следствие сформированный PDF имел всегда статичные размеры  и статичный размер контента. Так-же необходимо через заданное количество пикселей делать разрыв страницы и переход контента на следующую страница.

5 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад