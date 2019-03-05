Формирование PDF из canvas

Есть такой код https://beta.ctrlv.cz/en/gMrk

Необходимо, чтобы получаемая картинка из canvasa была на всех девайсах одного размера (сейчас при формировании PDF файла на разных устройствах, картинка вставляемая имеет разные размеры), и как следствие сформированный PDF имел всегда статичные размеры и статичный размер контента. Так-же необходимо через заданное количество пикселей делать разрыв страницы и переход контента на следующую страница.