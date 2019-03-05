Скопировать структуру сайтов в файл и почистить

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка192 просмотра
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Задача: Скопировать структуру сайтов в файл и почистить

Видео-инструкция: https://qil.su/67FoqM  

Как:  

1. С сайтов копируем все разделы 

2. По этим разделам, находит следующих конкурентов 

3. Объединяем все разделы со всех сайтов, убираем повторы 

Программу и ссылки предоставлю 

5 лет назад
Omi4Sem
Семён 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
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