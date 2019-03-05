Подробное ТЗ вышлю кандидату. Здесь отмечу в двух словах: Нужно сделать сайт, который будет будет иметь множество поддоменов, а также часть контента будет импортироваться через CSV. Дизайн всех страниц не делали, а делали только основные страницы и ...