Необходимо сайт бронирования (на wordpress) связать с другим порталом по API (rentalsunited.com). Чтобы был обмен резервами по API (делается это для избежания двойных резервов на боокинге, на сайте и на других площадках). На сайте будет несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Заинтересовало ваше резюме. Можете связаться со мной?
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Нам требуется специалист программист разработчик для выполнения задания в интернет-магазине. Нам требуется содействие в выполнении 1) доработок двух фильтров 2)Создание адаптивной верстки и установки на НАШ движок. Ожидаем от мастера ответственный подход, разумные расценки. ТЗ после обсуждения условий в скайпе. Ждем Вашего ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, На туристическом сайте устарел код модуля поиска туров. Требуется заменить старый код на новый и убедиться что все корректно работает. Так же требуется изменить адрес компании в шапке сайта, футере и на странице "Контакты". Ссылка на ...Закрыт5 лет назад
- $70
Доброе время суток. Нужно сделать 1 страничку на vue2 + google maps api. Делаем в material design так что желательно использовать vuetify, но если не владейте можно и без него. Опишу основную логику, мы получаем файл stops.json из ...Закрытнет даты
- $60
Есть сайт на siteEdit. 1. https://cloudykey.ru/ (это сайт-пример где форма реализована) вот как здесь справа есть синий ключ. Нажимаем на него >> Оплатить карту. 2. Открывается форма. Здесь помимо прочего есть "Выберите объект". Важно, чтобы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доступ к XML выгрузкам предоставляется через BASIC-авторизацию Web-сервера и только для зарегистрированных IP-адресов с указанными URL-ами сайтов, на которых предполагается использовать данные из выгрузки. Так же нужно на сайте добавить картинки текстовым ссылкам, и поменять ...Закрыт5 лет назад
- $230
Подробное ТЗ вышлю кандидату. Здесь отмечу в двух словах: Нужно сделать сайт, который будет будет иметь множество поддоменов, а также часть контента будет импортироваться через CSV. Дизайн всех страниц не делали, а делали только основные страницы и ...Закрыт5 лет назад
Для поста нужно иметь отдельное св-во в котором будет прописываться заголовок h1. Текущее наименование элемента будет использоваться для вывода в списках (на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.) Пример: thesandshore.com/best-kayak-canoe-outriggers-stabilizer-kit-pontoon/ Нужно чтоб наименование было "Best ...Завершен5 лет назад
Приветствую. Нужен толковый специалист, который профи в направлении создания ботов через WeChat. [b]Задача: [/b] Создать чат-бот социального обмена, где пользователь выполняет действие в какой-то из соц сетей и за это получает баллы. За эти баллы он может раскручивать свои ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать парсер результатов с адреса (URL) Функцию вида Parse($url) : array (на выходе массив параметров из пропаренных данных) { ..... } Особенности: 1) Иногда URL-ки тормозные и сайт их не ест с первого раза, надо чтобы функция перезапускала поиск через ...Завершен5 лет назад