Site Edit. Прикрепить онлайн оплату яндекс.кассой

Есть сайт на siteEdit.

1. https://cloudykey.ru/ (это сайт-пример где форма реализована) вот как здесь справа есть синий ключ. Нажимаем на него >> Оплатить карту.

2. Открывается форма. Здесь помимо прочего есть "Выберите объект". Важно, чтобы администратор мог дополнять сюда объекты. Любым образом, кроме копания в коде модуля

3. Дальше переход на яндекс.кассу и оплата пошла на расчетный счет компании.