Работа с API связать брони

Необходимо сайт бронирования (на wordpress) связать с другим порталом по API (rentalsunited.com). Чтобы был обмен резервами по API (делается это для избежания двойных резервов на боокинге, на сайте и на других площадках).

На сайте будет несколько объектов (апартаментов) которые сдаются аренду (вначале около 20). Доступность каждого объекта (в календаре занято или нет) должна будет синхронизироваться по API с rentalsunited.com (а далее уже соответственно с booking.com, airbnb_com, и еще несколькими площадками за это отвечает rentalsunited.com).

Пишите те кто гарантированно сможет осуществить данные работы по синхронизации !

Сайт на wordpress использует этот шаблон wprentals.org

Портал с которым нужно связать сайт rentalsunited.com

Есть документация по подключению к Rentals United по API (прилагаю к заданию)

Ждем Ваших предложений,спасибо !