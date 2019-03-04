Sitemap.xml для power query(power bi)

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Создать запрос для power query(power bi) который из группы заданных url вида сайт/sitemap.xml будет парсить url страниц сайтов. 

Запрос должен понимать если в карте сайта вложенная структура, типа сайт/sitemap-pt-post-2019-02.xml 

На выходе нужна таблица cо столбцами дата | домен | url

5 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад