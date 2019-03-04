Баги по верстке и программированию на десктопной версии сайта modx Rev

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки144 просмотра
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Нужно исправить баги по верстке и программированию на десктопной версии сайта. Сайт на modx revo

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MODX
5 лет назад
Bogdan_Yanitskiy
Богдан Яницкий 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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