Парсер новостного сайта в ленту RSS

Есть сайт test4.tline.biz на нем нестандартное оформление заказа. Нужно установить модуль https://opencart2x.ru/moduli/zakaz/custom-quick-checkout (куплен). Всё должно работать как в демке, все способы оплаты и доставки подтягиваться корректно. Вроде ничего сложного, но сделать нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные стили ...