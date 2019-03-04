Парсер новостного сайта в ленту RSS

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок128 просмотров
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Необходим парсер новостного портала. 

На выходе нужна стандартная RSS-лента со ссылкой на сайт-источник, фото и описание. 

Хранить данные (кроме самой ленты) не нужно. 

5 лет назад
korolkovdmitro
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад