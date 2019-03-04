Разобраться с импортом 1С

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Есть модуль для импорта из XML 1С на сайт. Надо разобраться с полями и кое чего дописать. Скриншот прилагаю, чтобы было понятно о чем речь

5 лет назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад