Верстка лендинга, доработка кабинета

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} Скрипт должен собирать Заголовок, Текст, Домен, Ссылку из выдачи google adwords по заданному списку ключевых слов.p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p1 {margin: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую!
Ищем верстальщика, программиста (или команду) для работы над проектом. Дизайн, конструкторы и перекупы не интересуют.
Навыки: Html, JavaScript, css, Node js или/и Php и тп, понимание Laravel.
Отправляйте пожалуйста сразу все свои регалии, технические навыки и примеры работ со ссылками на сайты, а так же цены, сроки.
Задача:
Прикрепил во вложении презентацию, создавалась в Figma (исходники есть),
Необходимо из неё сделать адаптивный, кроссбраузерный лендинг с некоторыми анимированными элементами.
Нужен прелоадер, с нашим лого и анимацией, пример отправлю
Динамический заголовок главной от utm метки
2 Языка – RU / EN
Кейсы сделать с каруселью и всплывающими окнами
Также с 11 по 18 слайд (включительно) необходимо будет вставить 1 элемент call to action в виде кнопки.
Всплывающее окно при нажатии backspace или выхода с сайта.
Якоря к иконкам меню и страницам.
Подключение к сервису рассылки
База данных клиентов заполнивших форму (Можно битрикс 24 или Ваши предложения)
Второстепенная задача, интересует цена на каждый пункт по отдельности и сроки:
CMS
Новостной блок, блог
Верстка страницы заказа и оплаты
Доработка кабинета на Laravel (хотелось бы обсудить отдельно)
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