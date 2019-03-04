Парсер ADwords

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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﻿Скрипт должен собирать Заголовок, Текст, Домен, Ссылку из выдачи google adwords по заданному списку ключевых слов.p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'}

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5 лет назад
jokerfast
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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