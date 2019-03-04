Доработать логику работы фильтра и блоков на сайте Open Cart 2.3

Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте.

Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач.

Ссылка на перечень правок: https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit

Просим адекватно оценивать свои силы, и сроки на выполнения задач. Обращаться только тех специалистов у которых хороший и большой опыт работы с Опенкарт.