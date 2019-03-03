Написать ряд простых скриптов для photoshop на JavaScript 2000 грн

Мне нужно написать ряд простых скриптов для фотошопа, например на JavaScript. Работы на день.

Работайте по ТЗ в виде ролика (все доп. материалы архивом в описании):

youtu.be/Kq1t40Ynd4E

Видео получилось растянутым, и как-будто для тупых, но зато всё описано достаточно подробно, точно и последовательно.

Заранее благодарю! 