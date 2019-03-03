Написать ряд простых скриптов для photoshop на JavaScript 2000 грн

Веб-программированиеЗакрытнет заявок163 просмотра
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Мне нужно написать ряд простых скриптов для фотошопа, например на JavaScript. Работы на день. 

Работайте по ТЗ в виде ролика (все доп. материалы архивом в описании): 

youtu.be/Kq1t40Ynd4E 

Видео получилось растянутым, и как-будто для тупых, но зато всё описано достаточно подробно, точно и последовательно. 

Заранее благодарю! 

Javascript
5 лет назад
guest_15516756523174
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад