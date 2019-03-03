Необходимо разработать админ-панель для ведения стоматологической клиники, а именно: ведение кассы, расписание врачей, запись пациентов, автоматическое оповещение пациентов о записи к стоматологу по смс(или вайбер), учет закупок материалов. В будущем это панель нужно будет соединить с сайтом. Чтобы при заходе на сайт администратор могла спокойно контролировать работу клиники, врачи могли зайти, например, с телефона и посмотреть свою запись, директор мог зайти и проконтролировать стоимость закупок материалов и посмотреть историю закупок. Все это должно быть сделано красиво и выглядеть современно(имею ввиду не как приложения 90-х).

Сейчас интересует примерная стоимость этой работы. В будущем, если мы договоримся о цене, я скину конкретное ТЗ.