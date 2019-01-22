Доработки сайта на Wordpress

$20
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки174 просмотра
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1) Типовая страница каталога: http://rezka-gravirovka.com/shop/ . здесь нужно рамку и какой-нибудь эффект при наведении http://take.ms/C2FzK 

2) карточка товара http://take.ms/MYN0N (http://rezka-gravirovka.com/product/%D1%82%D0%B5% D1%81%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0/) 

3) Сделать в шапке сайта иконку корзины, при клике на которую мы можем попадаем в корзину. с иконкой должно отображаться кол-во товаров в корзине 

4) при добавлении товара в корзину должно появляться такое окно http://take.ms/3embS 

5) страница оформления заказа (http://rezka-gravirovka.com/cart/http://take.ms/vfb5cz 

6) http://take.ms/1AARR 

7) http://take.ms/tXywsl 

И все эти доработки нужно перенести на сайт http://ci49132.tmweb.ru/

WordPress
5 лет назад
i-safronov
Игорь 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад