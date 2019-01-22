Доработки сайта на Wordpress

1) Типовая страница каталога: http://rezka-gravirovka.com/shop/ . здесь нужно рамку и какой-нибудь эффект при наведении http://take.ms/C2FzK

2) карточка товара http://take.ms/MYN0N (http://rezka-gravirovka.com/product/%D1%82%D0%B5% D1%81%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0/)

3) Сделать в шапке сайта иконку корзины, при клике на которую мы можем попадаем в корзину. с иконкой должно отображаться кол-во товаров в корзине

4) при добавлении товара в корзину должно появляться такое окно http://take.ms/3embS

5) страница оформления заказа (http://rezka-gravirovka.com/cart/) http://take.ms/vfb5cz

6) http://take.ms/1AARR

7) http://take.ms/tXywsl

И все эти доработки нужно перенести на сайт http://ci49132.tmweb.ru/