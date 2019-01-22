Выгрузить по API сроки и стоимость доставки из CDEK в Яндекс Маркет

Выгрузить сроки и стоимость курьерской доставки и доставки до ПВЗ из CDEK в Яндекс Маркет под нашим логином и паролем в CDEKе.

Также выгрузить пункты выдачи заказов, полную информацию о них.

По тарифам:

Посылка склад - склад

Посылка склад - дверь

Территория только Россия.

API:

https://www.cdek.ru/clients/integrator.html

https://tech.yandex.ru/market/partner/doc/dg/reference/post-campaigns-id-outlets-docpage/