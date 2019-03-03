Доработка веб-сервиса на PHP (есть подробное ТЗ)

Здравствуйте нужна помощь в капировании сайта мне нужен сайт для рекламы по механизированной штукатурке я нашол сайт который мне подходит нужно внести некоторые коррективы адаптировать под мою компанию вот ссылка на него [url=https://xn----7sbb0bbindestckd3e.xn--p1ai/]https://xn----7sbb0bbindestckd3e.xn--p1ai/[/url] Нужно поменять:1 Заменить логотип ...