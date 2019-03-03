Доработка веб-сервиса на PHP (есть подробное ТЗ)

$150
Веб-программированиеЗакрыт16 заявок338 просмотров
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Нужен программист для небольшой доработки сервиса для вебмастеров. Сервис написан на СоdeIgniter.  Сервис не сложный. Техническое Задание – в приложении (текст и подробное видео). 

Оплата – Webmoney (BL 307)

PHP
5 лет назад
bigconcept
Степан 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад