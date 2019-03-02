2 правки в корзину товара

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Надо добавить в корзину товара 2 поля изменения количества товара и вывод цены

Задача срочная реализовано на Elementor

5 лет назад
Lehaaaa6794
Алексей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад