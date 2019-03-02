Скопировать сайт

Здравствуйте нужна помощь в капировании сайта мне нужен сайт для рекламы по механизированной штукатурке я нашол сайт который мне подходит нужно внести некоторые коррективы адаптировать под мою компанию вот ссылка на него https://xn----7sbb0bbindestckd3e.xn--p1ai/

Нужно поменять:1 Заменить логотип компании в левом верхнем углу 2 в верху два номера телефонов убрать вставить туда наш 4993897951 пожирнее эмэйл [email protected]. Блог нам доверяет теливидиние убрать полностью4. Блог где про тепловизор убираем полностью5. Блок (как происходит оштукатуривание машинным способом с видосами нужно тоже пока убрать потом свои снимем добавить сможем ?6. И нужно убрать блог (текущие обьекты) и с верхней строки сайта и тоже убрать этот блог.7. И в конце где контакты на фоне фотки москвы убрать их данные и раместить наш логотип номер телефона и эмэйл 8. Консультан который все время всплывает в нижнем правом углу поменять фото и имя на ваш выбор.Нужно поменять:

1 Заменить логотип компании в левом верхнем углу на этот

2 в верху два номера телефонов убрать вставить туда наш 4993897951 пожирнее эмэйл [email protected]

3. Блог нам доверяет теливидиние убрать полностью

4. Блог где про тепловизор убираем полностью

5. Блок (как происходит оштукатуривание машинным способом с видосами нужно тоже пока убрать потом свои снимем добавить сможем ?

6. И нужно убрать блог (текущие обьекты) и с верхней строки сайта и тоже убрать этот блог.

7. И в конце где контакты на фоне фотки москвы убрать их данные и раместить наш логотип номер телефона и эмэйл

8. Консультан который все время всплывает в нижнем правом углу поменять фото и имя на ваш выбор.

Сколько будет стоить?