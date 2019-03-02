Скопировать сайт

Нужно сделать ботов, которые ходят в интернет магазин и совершают определённые действия, определяют всё ли корректно работает. Браузер Хром, FF или специальный, обсудим с кандидатом. Необходимо сделать панель управления, для подключения серверов на которых боты будут работать, ...
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Здравствуйте нужна помощь в капировании сайта мне нужен сайт для рекламы по механизированной штукатурке я нашол сайт который мне подходит нужно внести некоторые коррективы адаптировать под мою компанию вот ссылка на него https://xn----7sbb0bbindestckd3e.xn--p1ai/
Нужно поменять:1 Заменить логотип компании в левом верхнем углу 2 в верху два номера телефонов убрать вставить туда наш 4993897951 пожирнее эмэйл [email protected]. Блог нам доверяет теливидиние убрать полностью4. Блог где про тепловизор убираем полностью5. Блок (как происходит оштукатуривание машинным способом с видосами нужно тоже пока убрать потом свои снимем добавить сможем ?6. И нужно убрать блог (текущие обьекты) и с верхней строки сайта и тоже убрать этот блог.7. И в конце где контакты на фоне фотки москвы убрать их данные и раместить наш логотип номер телефона и эмэйл 8. Консультан который все время всплывает в нижнем правом углу поменять фото и имя на ваш выбор.Нужно поменять:
1 Заменить логотип компании в левом верхнем углу на этот
2 в верху два номера телефонов убрать вставить туда наш 4993897951 пожирнее эмэйл [email protected]
3. Блог нам доверяет теливидиние убрать полностью
4. Блог где про тепловизор убираем полностью
5. Блок (как происходит оштукатуривание машинным способом с видосами нужно тоже пока убрать потом свои снимем добавить сможем ?
6. И нужно убрать блог (текущие обьекты) и с верхней строки сайта и тоже убрать этот блог.
7. И в конце где контакты на фоне фотки москвы убрать их данные и раместить наш логотип номер телефона и эмэйл
8. Консультан который все время всплывает в нижнем правом углу поменять фото и имя на ваш выбор.
Сколько будет стоить?
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