Создать рабочую копию обменника

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Добрый день, нужен обменник  с платежными системами  

VISA / MasterCard  

Яндекс.Деньги  

WebMoney  

QIWI Кошелек  

а также BITCOIN 

По функционалу: 

авторасчет с комиссией 

простая админ панель 

сохранение емайл клиентов 

ручная и автоматическая обработка заявок 

для начала хочу узнать стоимость) с удовольствием отвечу на ваши вопросы и рассмотрю ваши варианты

пример https://allwm.cash

5 лет назад
SALVA1DOR
Василий 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв