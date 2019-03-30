Админ панель для работы с базой данных

Веб-программированиеЗавершен9 заявок204 просмотра
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Требуется написать установить и запустить систему создания редактирования и навигации базы данных, база простая

5 лет назад
Russ_5let
45 летИталия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
javacode
Максим 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
$100
3 дня
Рекомендую
все отлично, рекомендую как серьезного и надежного заказчика