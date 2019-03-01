Выполнение php скрипта через ssh туннель

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки132 просмотра
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Есть сайт который стоит на хостинге, на этом сайте есть кнопка, при нажатии на эту кнопку выполняется небольшой php скрипт(работа с qiwi api) , вот надо чтобы этот скрипт выполнялся через ssh туннель

PHP
5 лет назад
guest_15514524047191
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад