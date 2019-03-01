Скодить/настроить перевод текста "на лету" на Yii2-сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Есть сайт самописный на Yii2, админка на бутстрап. 

На сайте все товары подтягиваются с польского агрегатора и на нем они загружаются и в категориях и в карточках товара непосредственно на польском. Функционал/код сайта на лету этот текст переводит прямо при серфинге пользователя. Зашел пользователь или робот поисковых систем на определенную страницу  сайт ему переводит на лету.  

Сейчас эти переводы настроены с помощью лимитированных ключей от Яндекс.Переводчик. но все работает криво + с нового года лимиты урезаются. Нужно во всем разобраться и настроить все по людски  возможно переделать.  

Есть сайты конкурентов, где можно подсмотреть как это сделано.  

В общем задача не быстрая, но интересная, требует плотного знакомства и погружения в код.   

Чтобы полностью описать все и показать понадобится общение по скайпу.

5 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад