Скодить/настроить перевод текста "на лету" на Yii2-сайте

Есть сайт самописный на Yii2, админка на бутстрап.

На сайте все товары подтягиваются с польского агрегатора и на нем они загружаются и в категориях и в карточках товара непосредственно на польском. Функционал/код сайта на лету этот текст переводит прямо при серфинге пользователя. Зашел пользователь или робот поисковых систем на определенную страницу сайт ему переводит на лету.

Сейчас эти переводы настроены с помощью лимитированных ключей от Яндекс.Переводчик. но все работает криво + с нового года лимиты урезаются. Нужно во всем разобраться и настроить все по людски возможно переделать.

Есть сайты конкурентов, где можно подсмотреть как это сделано.

В общем задача не быстрая, но интересная, требует плотного знакомства и погружения в код.

Чтобы полностью описать все и показать понадобится общение по скайпу.