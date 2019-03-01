Программист для исправления багов на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Приветствую, есть список правок (ТЗ прикрепляю), которые нужно поправить на сайте на платформе Битрикс. 

Требуется человек, располагающий временем, специализирующийся по Битриксу.

Перед откликом пожалуйста ознакомтесь с ТЗ

5 лет назад
fienya
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад