Программист для исправления багов на Битрикс

http://ooomegam aster.ru/ сайт. при добавлении товара в корзину под устройствами айфон ничего не происходит. Под другими устройствами и на компе все отлично. Сайт на joomla 2.5 virtuemart 2
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Приветствую, есть список правок (ТЗ прикрепляю), которые нужно поправить на сайте на платформе Битрикс.
Требуется человек, располагающий временем, специализирующийся по Битриксу.
Перед откликом пожалуйста ознакомтесь с ТЗ
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