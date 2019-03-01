Улучшить скорость загрузки сайта на OpenCart 3.0

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Необходимо увеличить скорость загрузки сайта.  

CMS: OpenCart 3.0  

Сами не знаем куда копать.  

Предлагайте стоимость и сроки.  

Сайт: https://tochka-sporta.ru

OpenCart
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва