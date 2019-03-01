PHP программист, написать скрипт проверку под плагин WP Woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Необходимо написать скрипт, который будет скрывать контентстраницы, в том случае, если у пользователя была оформлена подписка в

определенном месяце.

Подписка осуществляется плагином Woocommerce Subscriptions, с автоматическимпродлением подписки и списания денег.

Пример: Пользователь подписался в марте 2019 года на 1 год,он сможет получить доступ к страницам (1 страница соответствует 1-му месяцу)

каждого месяца до марта 2020 года.

Подписка  - этополучение разового журнала, который выходит по месяцам, т.е. это не совсем

типовая подписка, когда все пользователи получают одно и тоже в независимости,

когда они оплатили, а только должен отображаться тот месяц, за который была

оплата.

В плагине есть документация: https://docs.woocommerce.com/document/subscriptions/develop/functions/#section-3

PHPWooCommerce
5 лет назад
webdevise
Кисляк 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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