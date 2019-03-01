Приветствую. Сайт на ocStore 2.3.0.2.3, http://vipavoska.com.ua 1С конфигурация- Управление торговлей для Украины, редакция 3.1 (3.1.6.1) модуль обмена сейчас стоит - https://github.com/KirilLoveVE/opencart2-exchange1c Рассмотрю модуль обмена с 0. 1. Дерево категорий в 1с и на сайте не совпадает. По умолчанию модуль переносит структуру на сайт с ...
PHP программист, написать скрипт проверку под плагин WP Woocommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт, который будет скрывать контентстраницы, в том случае, если у пользователя была оформлена подписка в
определенном месяце.
Подписка осуществляется плагином Woocommerce Subscriptions, с автоматическимпродлением подписки и списания денег.
Пример: Пользователь подписался в марте 2019 года на 1 год,он сможет получить доступ к страницам (1 страница соответствует 1-му месяцу)
каждого месяца до марта 2020 года.
Подписка - этополучение разового журнала, который выходит по месяцам, т.е. это не совсем
типовая подписка, когда все пользователи получают одно и тоже в независимости,
когда они оплатили, а только должен отображаться тот месяц, за который была
оплата.
В плагине есть документация: https://docs.woocommerce.com/document/subscriptions/develop/functions/#section-3
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