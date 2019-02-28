Программирование Bitrix24

Необходимо настроить на сайте Wordpress отправку смс с промокодом Функционал такой: 1. посетитель заполняет форму обратной связи, где вводит свой тел. 2. Приходит смс ему на телефон с промокодом цифровым (случайный набор цифр) 3. пользователь может еще раз получить промокод ...
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Нужно видоизменить битрикс под требование пользователей или же предложить альтернативу
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