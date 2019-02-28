PHP Парсер

Пока кроме проверки уникальности по урлу здесь https://content-watch.ru/website/ актуальных задач нет. За такую могу выделить бюджет 150 грн. Уже если такой скрипт будет работать без Бана сервисом хотя бы какой-то количество проверок в день, то позже можно будет дорабатывать его так, чтобы можно было пользоваться на регулярной основе через прокси и очередь проверок к каждому из них. Если хотите можете пока заняться просто скриптом. На Входе урл. На выходе массив с результатом проверки, который отдает сервис через XHR как я вижу.