PHP Парсер

$7
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пока кроме проверки уникальности по урлу здесь  https://content-watch.ru/website/  актуальных задач нет. За такую могу выделить бюджет 150 грн.  Уже если такой скрипт будет работать без Бана сервисом хотя бы какой-то количество проверок в день, то позже можно будет дорабатывать его так, чтобы можно было пользоваться на регулярной основе через прокси и очередь проверок к каждому из них. Если хотите можете пока заняться просто скриптом. На Входе урл. На выходе массив с результатом проверки, который отдает сервис через XHR как я вижу. 

PHP
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на Yii2 PHP

    Нужен ответственный человек для доработки сайта на Yii2 PHP и дальнейшего его администрирования. Очень важна Ваша контактность и общие советы по сайту! ТЗ отправлю в личные сообщения. Есть мелочи, например, исправить ошибку в слове, подправить язык ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Изменения и доработки на сайте

    Список изменений и доработок вы можете прочитать в тех.задании. Там же есть видео, в котором я детально рассказываю, что я хотел бы видеть. Оно адресовано программисту, с которым я работал. Но он сейчас недоступен. Поэтому обращаюсь ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Viber шлюз - Форма обратной связи с отправкой сообщений в Viber

    $15

    Нужно реализовать следующий алгоритм: Пользователь "нажимает кнопку" (GET запрос), переходит на страницу . Знакомится с информацией ("информация" передается в GET запросе). На странице вводит свой e-mail. Нажимает отправить. "Информация и e-mail" отправляется в группу Viber (номер группы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание ключей Products Advertising API

    $150

    Создание ключей Products Advertising API для Amazon. https://affiliate-program.amazon.com/ Для создания одного ключа потребуется сайт с которого можно поставить партнерские ссылки на товары Amazon, после нескольких продаж по партнерской ссылке пройти верификацию аккаунта и получить ключ.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка калькулятора на МОДКс

    Нужно дописать калькулятор в интернет-магазине на Модксе. ТЗ подробное, из двух частей. Сначала нужно выполнить первую часть, после короткого периода будем делать вторую часть.   Время выполнения имеет значение. Бюджет предлагайте.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать информатора на базе колл апи

    создать систему на базе телефонии uiscom, куда мы сможем загрузить номера и голосовое сообщение и запустить обзвон. обзвон нужен с максимально возможной скоростью, которую только дает система  обзвон делается на базе колл апи  ТЗ  требуется небольшое юзабилити, где ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки в СРМ для бюро переводов с дальнейшей реализацией новых СРМ

    Нужно внести правки в текущую CRM на языке PHP, фреймворк codeigniter.  СРМ была разработана осенью прошлого года, уже используется. В ходе работы были обнаружены ошибки, не можем восстановить связь с разработчиком.   - неверное отображение валют из Заказов ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад