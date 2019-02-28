Создание ключей Products Advertising API

$150
Веб-программированиеЗакрытнет заявок175 просмотров
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Создание ключей Products Advertising API для Amazon.

https://affiliate-program.amazon.com/

Для создания одного ключа потребуется сайт с которого можно поставить партнерские ссылки на товары Amazon, после нескольких продаж по партнерской ссылке пройти верификацию аккаунта и получить ключ.

5 лет назад
Glebshop
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад