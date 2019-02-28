Сайт криво отображается на мобильных

Здравствуйте, пару лет назад сделали сайт. На ноутбуках он отображается отлично и на компьютерах.

Но на мобильных и планшетах криво. Можно ли сделать так, чтоб сайт на компьютере отображался без изменений 1:1, а на мобильном устройстве стал отображаться правильно? Сайт лендиндг на 2-3 стр. очень простой.

Цена вопроса? Жду цены и сроки.