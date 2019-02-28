Сайт криво отображается на мобильных

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок187 просмотров
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Здравствуйте, пару лет назад сделали сайт. На ноутбуках он отображается отлично и на компьютерах.

Но на мобильных и планшетах криво. Можно ли сделать так, чтоб сайт на компьютере отображался без изменений 1:1, а на мобильном устройстве стал отображаться правильно? Сайт лендиндг на 2-3 стр. очень простой.

Цена вопроса? Жду цены и сроки.

5 лет назад
alexprox777
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад