Web-программист (в команду)

Всем, привет!

Ищу web-программиста, нужно будет помогать главному программисту. То есть вам будут давать задачи и контролировать их выполнения. Общение через skype\telegram.

Полная занятость (удаленная работа), пн-пт 09:00-17:00 (по Киеву).

В приоритете Киев, чтобы можно было если что встретиться лично.

Всем, кто подошел по анкете - сначала даем тестовое задание,если прошли и вас взяли, то неделя испытательный срок (оплачиваемый), затем работаем по ставке в месяц. В приоритете длительное сотрудничество.

Требуемый опыт работы: 1–3 года.

Требования:

- опыт в web-программировании, наличие реализованных проектов (показать);

- знание PHP, MySQL, JavaScript, jQuery;

- навыки работы с различными CMS и фреймворками;

- знание HTML, CSS.

Обязанности:

- оптимизация, развитие и поддержка существующего программного кода;

- разработка новых и поддержка существующих сервисов сайта, развитие функционала (личный кабинет получателя, личный кабинет партнеров,

калькуляторы доставки, программы лояльности);

- интеграция со сторонними сервисами.

Личностные качества:

- ответственность

- высокий уровень самоорганизации

- аналитическое мышление

- пунктуальность