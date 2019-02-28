Программа парсер для биржи ставок

Нужно написать парсер сбора коэффициентов в режиме live(те матчи которые идут прямо сейчас) коэффициенты берутся с биржи betfair.com раздел биржа. У бетфеир есть свободный Api, но как он выдает данные я незнаю, надо будет посмотреть.

программ много написано работающие по Api. Более подробно в личные сообщения. Требуется софт не ВЕБ версия.