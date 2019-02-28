Программа парсер для биржи ставок

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Нужно написать парсер сбора коэффициентов в режиме live(те матчи которые идут прямо сейчас) коэффициенты берутся с биржи betfair.com раздел биржа. У бетфеир есть свободный Api, но как он выдает данные я незнаю, надо будет посмотреть.

программ много написано работающие по Api.  Более подробно в личные сообщения. Требуется софт не ВЕБ версия.

5 лет назад
kiracpa9
Павел 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад