Присылать уведомления о новых обьявлениях с доски обновления

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок166 просмотров
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Есть доска объявлений ss.com/ru , нужно сделать автоматическую отправку уведомления на почту о появлении нового объявления или изменения цены какого либо из ранее известных объявлений, возможность добавить для отслеживания несколько разделов.

Например:

https://www.ss.com/ru/real-estate/plots-and-lands/riga-region/salaspils/

https://www.ss.com/ru/real-estate/flats/riga-region/salaspils/sell/

Жалателен веб интерфейс на bootstrap, для изменения настроек (добавление/удаление раздела для отслеживания, настройки почты, список новых/измененных объявлений)

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Цена/Сроки/Вопросы в PM

5 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад