Необходимо выполнить доработку по сайту https://androfon.ru/ согласно ТЗ (в приложении). Просьба, укажите вашу цену и сроки выполнения.
Присылать уведомления о новых обьявлениях с доски обновления
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть доска объявлений ss.com/ru , нужно сделать автоматическую отправку уведомления на почту о появлении нового объявления или изменения цены какого либо из ранее известных объявлений, возможность добавить для отслеживания несколько разделов.
Например:
https://www.ss.com/ru/real-estate/plots-and-lands/riga-region/salaspils/
https://www.ss.com/ru/real-estate/flats/riga-region/salaspils/sell/
Жалателен веб интерфейс на bootstrap, для изменения настроек (добавление/удаление раздела для отслеживания, настройки почты, список новых/измененных объявлений)
Бюджет до 100 usd
Цена/Сроки/Вопросы в PM
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