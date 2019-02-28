Сделать парсер на 5 сайтов

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок190 просмотров
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Сделать парсер на 5 сайтов

Начнем с одного бюджет 5000 рублей на первый сайт

Остальные по 4000 рублей

5 лет назад
globalelite
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад