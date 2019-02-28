Сайт: http://burlesque.stripclub.od.ua Собран на Yii-framework. Нужно добавить иконки Facebook и Instagram с ссылками в футер на всех страницах десктопной и мобильной версий и вывести поля для редактирования в админку сайта.
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Сделать парсер на 5 сайтов
Начнем с одного бюджет 5000 рублей на первый сайт
Остальные по 4000 рублей
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