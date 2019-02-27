Нужно добавить работу с соксами и таймауты в рабочий скрипт

Скрипт рабочий готовый на php по добавлению доменов по api. С недавнего времени появился фильтр в 100 запросов (или доменов) в час.

Смена ip помогает решить проблему. Нужно сделать на автомате.

Чисто в теории можно переписать на другом ЯП.

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