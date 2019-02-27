Doncity Gmbh

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

День добрый здравствуйте мы ищем специалистов Кто занимается созданием продвижением также переделкой Website... у нас немецкая компания клиентов хватает нам нужны специалисты которые занимаются в этой области как программисты....

Пришлите свой контакт мы с вами свяжемся У нас есть несколько заказов клиента хотят чтобы переделали веб-сайте

5 лет назад
guest_15512794953717
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Плагин для WP

    Нужен простенький плагин для WP, который считает по каждой статье статистику: количество символов, абзацев, картинок, видео, таблиц и т.п. Жду от вас примерные цены и варианты реализации.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать сервис/функционал парсинга

    Есть ТЗ. С 3+ частей. 1. Надо парсить твитер. Текст и распознавать текст на картинке. Определенные ссылки. По этим ссылкам нас интересует только определенная информация. Хлам игнорируем. Наша информация может быть как в текстовом виде, так и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу программиста для настройки Магазина на WP и Яндекс Кассы

    Добрый день! Подключил Яндекс Кассу и http://online-check.business.ru Подключили оборудование, Фискальный накопитель, зарегистрировали в налоговой, все ок. Все в боевом режиме. Суть задача: Есть сайт на WP, у него есть несколько товаров (услуги), есть кнопки "заказать". Необходимо настроить возможность оплаты ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Web сервис обработки изображений

    Добрый день, уважаемые! Задача. Используя мобильное устройство и встроенный браузер(платформа iOS Android)открыть страничку на сайте, осуществить выбор камеры, произвести снимок, отредактировать его и сохранить на том же сайте. В отклике не нужно приводить ссылку на портфолио, только на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить Google Analytics

    $5

    Необходимо настроить отслеживание, что копируют на сайте через Google Analytics Для меня приоритетней будет такой способ: ga('send', {   hitType: 'event',   eventCategory: 'Videos',   eventAction: 'play',   eventLabel: 'Fall Campaign' }); https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/events https://texterra.ru/blog/sobytiya-v-google-analytics-5-metrik-kotorye-dolzhen-otslezhivat-kazhdyy-internet-magazin.html Ну а если таким образом окажется не возможно, тогда еще придется ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеграция интерен-магазина WP+Woocommerce со службой доставки DPD

    Добрый день! Мне нужна интеграция ДПД с Woocommerce на сайте с вордпрес. Это на подобие заказа который у вас был: Всем привет. Необходимо интеграция интерен-магазина WP+Woocommerce со службой доставки DPD. Основные задачи: [list][*]Автоматический расчет оптимальной стоимости и сроков ...

    WooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется веб программист для исправления ошибок на сайте

    Требуется веб программист для исправления ошибок на сайте тут техническое задание [url=https://docs.google.com/document/d/1NQNhcL04t-RsdSnDN-gWTZ6tzxeDY6gGFdFLCfoifgM/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1NQNhcL04t-RsdSnDN-gWTZ6tzxeDY6gGFdFLCfoifgM/edit?usp=sharing[/url] От вас жду сроки и бюджет ! Жду предложений чтобы начать работу спасибо!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад