Конструктор товарных лендингов

Работа через GitLab. Сам сайт сделан на Yii Необходимо к доработке. 1. Нужно добавить рисунки с приближением при наведении мышки на 5 основных иконок на страннице Главная, это Акции, Послуги и так далее. Сами рисунки можно скачать по ...