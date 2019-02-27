Конструктор товарных лендингов

Нужен простенький плагин для WP, который считает по каждой статье статистику: количество символов, абзацев, картинок, видео, таблиц и т.п. Жду от вас примерные цены и варианты реализации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу решение конструктора товарных лендингов (пример: http://funvezun.ru/maskneon/1/) для работы на своем домене(хостинге) в связке с CRM по API.
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