PHP-разработка

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
1. Спарсить спортивные события из АПИ 2 букмекеров;
2. Сопоставить события между собой и выводить данные по ставкам от 2-ух букмекеров на одной странице;
3. Спарсить прогнозы на спортивные события из разных источников (вк, телеграм, различные сайты по прогнозам, список ссылок предоставим), также среди источников прогноза есть англоязычный сайт, информацию с него нужно будет перевести автоматически, к примеру через АПИ яндекс переводчик;
4. Сопоставить спарсенные прогнозы из разных источников, в том числе и с англоязычного ресурса со спортивным событием из АПИ букмекеров и выводить их на одной странице
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