PHP-разработка

Нужно:

1. Спарсить спортивные события из АПИ 2 букмекеров;

2. Сопоставить события между собой и выводить данные по ставкам от 2-ух букмекеров на одной странице;

3. Спарсить прогнозы на спортивные события из разных источников (вк, телеграм, различные сайты по прогнозам, список ссылок предоставим), также среди источников прогноза есть англоязычный сайт, информацию с него нужно будет перевести автоматически, к примеру через АПИ яндекс переводчик;

4. Сопоставить спарсенные прогнозы из разных источников, в том числе и с англоязычного ресурса со спортивным событием из АПИ букмекеров и выводить их на одной странице