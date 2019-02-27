PHP-разработка

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки154 просмотра
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Нужно: 

1. Спарсить спортивные события из АПИ 2 букмекеров; 

2. Сопоставить события между собой и выводить данные по ставкам от 2-ух букмекеров на одной странице; 

3. Спарсить прогнозы на спортивные события из разных источников (вк, телеграм, различные сайты по прогнозам, список ссылок предоставим), также среди источников прогноза есть англоязычный сайт, информацию с него нужно будет перевести автоматически, к примеру через АПИ яндекс переводчик; 

4. Сопоставить спарсенные прогнозы из разных источников, в том числе и с англоязычного ресурса со спортивным событием из АПИ букмекеров и выводить их на одной странице

PHP
5 лет назад
katerinsnape
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад