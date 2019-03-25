Запарсить данные с сайта

Веб-программированиеЗавершен12 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо запарсить данные с сайта в csv.

5 лет назад
monstr1k
Сергей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$40
2 дня
WMZ
Все гуд!
Рад сотрудничеству! Обращайтесь!