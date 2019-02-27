Нужна правка в интеграции iiko с 1c-bitrix

Нужно пару правок сделать на сайте на битрикс. Основная это откорректировать работу iiko интеграции она работает все ок, проблема в том что надо сделать так что бы при оформлении заказа клиент вводит адрес улицы и ему предлагались варианты улицы с самого апи iiko. Подробнее в личке.