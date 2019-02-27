Нужна правка в интеграции iiko с 1c-bitrix

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Нужно пару правок сделать на сайте на битрикс. Основная это откорректировать работу iiko интеграции она работает все ок, проблема в том что надо сделать так что бы при оформлении заказа клиент вводит адрес улицы и ему предлагались варианты улицы с самого апи iiko. Подробнее в личке.

5 лет назад
aleksa1987
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад