Сквозная авторизация Bitrix to moodle

Чтобы можно было красиво добавлять людей, и ФИО гуглилось свободно (через TITLE). Чтобы была загрузка фото-(скрино)-аудио-видо (можно ссылкой на ютьюб) нужно на PHP/Ajax/MySQL на выходе должно быть "Иванов Иван Иванович в черном списке юристов" Работа простейшая, бюджет любой адекватный, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два сайта на одном сервере. Сайт1(cms битрикс управление сайтом) сайт 2(lms moodle). Необходмо реализовать сквозную авторизацию, чтобы пользователь зашёл в битрикс под своей учёткой и кликнув на ссылку перехода в мудл тоже был авторизован сразу в мудл без ввода повторно логина и пароля.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование25 заявокЗакрыт4 года назад
В общем у нас ЕМС фитнес студия, это студия персональных тренировок, зал один, в котором по очереди занимаются люди по одному человеку. Тренеров 2, меняют друг друга через день, и администратор, который встречает и обрабатывает ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо по инструкции, интегрировать на пустую страницу сайта АгрегаторВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть страница Dashboard. Ее основная часть. Это выводятся коменнатрии одного из типа материала. К этим комментарям добавлоено поле файл. http://joxi.net/Q2KDGo5hLvpkvA Надо вывести файл таким образом. Если картика - выводятится картинка. Если другой файл, то иконка http://joxi.net/l2ZnEoXFz7YjW2 http://joxi.net/nAyLognSgwRq62 Иконки уже есть. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте https://justdirect.ru/topyoutube2/ разработать форму, которая передает в AmoCRM телефон посетителя, а так же два скрытых поля: ClientID Яндекс.Метрики Название сайтаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен программист знающий Phyton – оптимизация кода на сайте, CMS django. Более подробно – пишите в ЛС.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
У меня есть сайт на который мы уже натянули тему. Все вопросы вида "вот тут хочу список с голубыми кнопками" мы уже решили, теперь нужно решить три задачи 1) У нас есть относительно нормально написанный функционал ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходим парсер с определенного сайта. Нужна следующая информация: категория, наименование, цена, статус наличия.Веб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем доброго дня! На проекте olx.ua имеется загрузчик файлов. Который позволяет загружать файлы изображений без перезагрузки страницы + мультивыбор + вращение. Необходимо написать подобный скрипт (см. скриншот) как на примере вышеуказанного проекта. P.S. Как я понял, после выбора ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Чтобы можно было красиво добавлять людей, и ФИО гуглилось свободно (через ФИО в TITLE). Чтобы была загрузка фото-(скрино)-аудио-видо (можно ссылкой на ютьюб) нужно на PHP/Ajax/MySQL Работа простейшая, бюджет любой адекватный, расчет в твердой криптовалюте.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад