Сквозная авторизация Bitrix to moodle

$40
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка294 просмотра
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Есть два сайта на одном сервере. Сайт1(cms битрикс управление сайтом) сайт 2(lms moodle). Необходмо реализовать сквозную авторизацию, чтобы пользователь зашёл в битрикс под своей учёткой и кликнув на ссылку перехода в мудл тоже был авторизован сразу в мудл без ввода повторно логина и пароля. 

5 лет назад
foxik25
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад