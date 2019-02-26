Создать простейший черный список юристов с админкой

Чтобы можно было красиво добавлять людей, и ФИО гуглилось свободно (через TITLE).

Чтобы была загрузка фото-(скрино)-аудио-видо (можно ссылкой на ютьюб)

нужно на PHP/Ajax/MySQL

на выходе должно быть "Иванов Иван Иванович в черном списке юристов"

Работа простейшая, бюджет любой адекватный, расчет в твердой криптовалюте BarterCoin - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.