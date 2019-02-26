https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https://aparat.ua/ https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https://aparat.ua/gps-navigatory/ https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https://aparat.ua/gps-navigatory/garmin-drive-40-ce-lmt и так далее нужна помощь тут нужен хороший результат выдачи!
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Сделать правки CMS Bitrix тут задание https://docs.google.com/document/d/1jXBBfyOeeYEkt8bwprFpmiawab-IW3bJJora7GUnWM0/edit?usp=sharing
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