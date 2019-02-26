Исправить модуль поиска на сайте под Опенкарт. Есть "подводный камень"

Есть сайт http://adara.com.ua заметил, что поиск работает плохо, отображает то чего уже давно нет на сайте и наоборот не показывает по первым буквам, то что есть, более подробно претензии к поиску опишу потом при выполнении заказа. Попросил знающих ребят помочь, они сказали причина в том, что установлены два различных модуля поиска одновременно. Исправить они не могут, так как, почему то, нет прав (хотя я даю полный доступ ко всем аккаунтам связанным с сайтом) пишет ошибку, что прав на установку у аккаунта "Seo" нет. А я такой аккаунт не создавал, его не видно ни в одной из панелей, каким то образом, он скрыт. Времени и желания разбираться у тех, кто мне обычно помогает по мелочам, нет!

Задача:

Выявить где и как спрятан этот аккаунт "SEO", удалить его или связанные с ним проблемы, и установить нормальный модуль поиска для опенкарта.