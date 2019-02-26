https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https://aparat.ua/ https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https://aparat.ua/gps-navigatory/ https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https://aparat.ua/gps-navigatory/garmin-drive-40-ce-lmt и так далее нужна помощь тут нужен хороший результат выдачи!
Исправить модуль поиска на сайте под Опенкарт. Есть "подводный камень"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://adara.com.ua заметил, что поиск работает плохо, отображает то чего уже давно нет на сайте и наоборот не показывает по первым буквам, то что есть, более подробно претензии к поиску опишу потом при выполнении заказа. Попросил знающих ребят помочь, они сказали причина в том, что установлены два различных модуля поиска одновременно. Исправить они не могут, так как, почему то, нет прав (хотя я даю полный доступ ко всем аккаунтам связанным с сайтом) пишет ошибку, что прав на установку у аккаунта "Seo" нет. А я такой аккаунт не создавал, его не видно ни в одной из панелей, каким то образом, он скрыт. Времени и желания разбираться у тех, кто мне обычно помогает по мелочам, нет!
Задача:
Выявить где и как спрятан этот аккаунт "SEO", удалить его или связанные с ним проблемы, и установить нормальный модуль поиска для опенкарта.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть дамп базы в SQL, сайт был на wordpress. Вам нужно регулярными выражениями или как-то по другому добиться того, чтобы на 1 статичную страницу вывести все тексты что есть в базе, удалив весь мусор из кода. Пример ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую! Мы в поисках специалиста по опенкарту, который может установить и дописать модули, а так же доделать и запустить проект. Подробности в личные сообщения. Оформить заявку: 1) Кодовая фраза "Люблю Опенкарт" 2) Цена за 1 час работы. 3) Скайп/Telegram 4) Три ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Необходимо создать лединг на платформе ЛП или Тильде за три – пять дней. Сайт будет по организации тренинга, основа будет взята с уже существующих сайтов. Ссылки есть. Готов работать с теми, кто предоставит готовые работы и контакты ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сейчас имеем www.izebra.by Требуется подключение API tools.by и http://b2b.i-t-p.pro для наполнения адаптивного шаблона интернет магазина Доменная зона by Через API планируем наполнять сайт Шаблон выбрали https://aspro.ru/marketplace/solutions/aspro.next/ но он дорогой, не тянем Нужен адаптивный шаблон интернет магазина и наполнение через APIВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- стр-ра БД - связи, сущности, все поля - документация того, как к этим полям обращаться с фронтэнда - техническое задание для бэка, чтобы это все сделать 1 вариант - описать 2 вариант - описать + закрыть бэк Используем: Ларавел, нукст, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен скрипт для определения номера посетителя сайта. Сайт на вордпрессе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно установить и настроить шаблон на WHMCS.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Привет!Необходимо на домен поставить socfishing.ru, socgate.com или их аналоги. Плюс определение ip зашедшего пользователя. Чтобы при заходе на домен я получал на выходе профиль посетителя в ВК, ФБ или любой другой соцсети, если это возможно.Пример хорошо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создание правок по сайту на тильде https://docs.google.com/document/d/1WPsHzyRT3BCWXyIKnpWDTpK4-hhW7JlRxyWA8qrqXWo/edit?usp=sharing Жду от вас : 1.Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4.Когда можете начать работу 5. Вопросы по проектуВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад