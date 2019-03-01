Отобрать тексты из дампа базы в SQL

Есть дамп базы в SQL, сайт был на wordpress. Вам нужно регулярными выражениями или как-то по другому добиться того, чтобы на 1 статичную страницу вывести все тексты что есть в базе, удалив весь мусор из кода.

Пример файла во вложении, я оставил там только 2 статьи, чтобы показать как выглядит, оригинальный файл отдам исполнителю после того как выберу "исполнителем" на этом сайте.

Бюджет 500 рублей.