Отобрать тексты из дампа базы в SQL

Веб-программированиеЗавершен2 заявки188 просмотров
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Есть дамп базы в SQL, сайт был на wordpress. Вам нужно регулярными выражениями или как-то по другому добиться того, чтобы на 1 статичную страницу вывести все тексты что есть в базе, удалив весь мусор из кода.

Пример файла во вложении, я оставил там только 2 статьи, чтобы показать как выглядит, оригинальный файл отдам исполнителю после того как выберу "исполнителем" на этом сайте.

Бюджет 500 рублей.

5 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
web_academik
Александр 
37 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
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