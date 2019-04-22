ModX программист

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Небольшие правки

MODX Revolution 2.2.14

Ищу человека с опытом работы именно в данной CMS. Оплата либо почасово от затраченного времени, либо по проектно после ознакомления с ТЗ. Возможно оплата поэтапно.

ТЗ и сайт отправлю в личкой. Спасибо.