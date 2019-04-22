ModX программист

Веб-программированиеЗавершен4 заявки121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • ﻿Лечение вирусов
  • ﻿Обеспечить безопасность сайта
  • Небольшие правки
MODX Revolution 2.2.14

Ищу человека с опытом работы именно в данной CMS. Оплата либо почасово от затраченного времени, либо по проектно после ознакомления с ТЗ.  Возможно оплата поэтапно. 

ТЗ и сайт отправлю в личкой. Спасибо. 

MODX
5 лет назад
maXtoniK
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
5 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена. Довольны.
Все отлично. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Нужно установить и настроить модуль недвижимости на WP

    Есть сайт готовый на вордпрессе, нужно установить и настроить модуль. Возможно у вас есть свои наработки, или знаете какие либо свои модули по агентству  недвижимости, которые сможете предложить, которые будут включать в себя - Поиск по объектам -Фильтр -Добавление ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать скрипт изменеия ссылок на сайте по utm

    $2

    Нужно написать скрипт на javascript Который будет менять ссылки на сайте в зависимости от utm метки 1) ссылка одна используется на сайте- т/е нужно указать какую ссылку менять 2) utm параметры несколько чтобы в зависимости от них ссылка менялась

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать скрипт изменеия ссылок на сайте по utm

    $2

    Нужно написать скрипт на javascript Который будет менять ссылки на сайте в зависимости от utm метки 1) ссылка одна используется на сайте- т/е нужно указать какую ссылку менять 2) utm параметры несколько чтобы в зависимости от них ссылка менялась

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация по работе с BITRIX - редактор сайта

    Добрый день! Старый сайт на Битрикс - вели несколько человек - все перепутано, просто контент-менеджеру не разобраться.... Нужен человек, который знает Битрикс. Техническая консультация по работе с этим редактором.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ruby / Ruby on rails front-end.

    $300

    Реализация !только! Фронт/админки для проекта по тестированию ПО, вся необходимая информация находится в прикрепленном файле, просто скрин-шоты того, как должно выглядеть, где и как должны быть расположены элементы. Бюджет этого задания указан в проекте. Срок ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг интернет магазина сантехники

    Необходимо спарсить контент крупного магазина (адрес в личку) порядка 100 000 товаров.  И залить на наш сайт (битрикс большой бизнес).  Парсить будем всё, заливать будем не всё.  Соблюсти комплекты и торговые предложения в составных карточках.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать контактную форму для сайта по образцу

    Создать контактную форму для сайта по образцу  Нужна контактная форма с переходом в мессенджеры и сбором контактных данных   Мессенджеры телеграм, вотсап, вайбер, фейсбук  Срок исполнения 2 дня  Тз нет  Образец скину

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад